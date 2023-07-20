Минфин ожидает получить миллиарды долларов от налогов на замороженные российские активы в ЕС

В Министерстве финансов рассчитывают, что Украина может привлечь налоги от замороженных в ЕС российских активов, их объем может составлять миллиарды долларов в год.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП.

Марченко напомнил, как работает механизм компенсации российских активов: есть решение ООН о том, что любые потери активов должны быть компенсированы. Также был создан определенный механизм, которым занимается Министерство юстиции, Реестр ущерба нанесенного агрессией РФ Украине.

В рамках формирования реестра был создан компенсационный фонд, в который обязаны быть привлечены все изъятые активы РФ.

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"Реальность такова, что большинство суверенных активов России сейчас хранятся на территории Европейского Союза. Они находятся в форме ценных бумаг. Эти ценные бумаги приносят прибыль. С этих доходов уплачиваются налоги – в тех странах, где эти доходы генерируются. Прибыли и суверенные активы заморожены", – отметил глава Минфина.

Поэтому Украина имеет вполне логичное желание найти политический способ изъятия этих активов на восстановление Украины. Сейчас это является основным треком деятельности Минфина.

Однако, по словам Марченко, к изъятию активов потенциально наиболее возможным решением является привлечение Украиной налогов на прибыль из этих активов.

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"И я считаю, что это тот источник, который уже сейчас может работать в пользу восстановления", – добавил министр.

Если говорить об объеме налога на доходы с российских активов, то Марченко называет их "чрезвычайно большими" и уточняет, что это могут быть миллиарды долларов в год.

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