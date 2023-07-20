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В Минфине не исключают внесения изменений в госбюджет до конца года

Четверг, 20 июля 2023, 16:05 - Анастасия Жарикова

В Министерстве финансов не исключают, что государственный бюджет до конца этого года придется менять, поскольку постоянно возникают новые неотложные потребности.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП.

"Мы сейчас спланировали бюджет до конца года точно, но вопрос в том, что насущные потребности возникают ежедневно. Я не исключаю того, что бюджет придется пересматривать", – сказал он.

Марченко пояснил, что госбюджет-2023 Министерству финансов подало на рассмотрение Рады 15 сентября 2022 года, когда развертывалась успешная операция Сил обороны на харьковском направлении, а также ожидались успехи на херсонском направлении.

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"В тот момент в обществе преобладало настроение, что война вот-вот закончится победой Украины. Никто бы не понял, если бы мы при подготовке бюджета закладывали те цифры, которые есть сейчас", – добавил министр финансов.

Уже после этого появилась программа МВФ, который провел объективную оценку, в частности военной кампании, но есть вопрос о бюджете 2024 года.

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