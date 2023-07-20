Военные действия полностью меняет органо-минеральное тело украинской почвы - Госэкологии

Вооруженная агрессия РФ вредит плодородию украинской почвы.

Об этом рассказала представитель Государственной экологической инспекции Екатерина Литвишко во время брифинга в Military Media Center.

"В результате ракетных ударов, попадания боеприпасов, обломков и "шахидов", меняется полностью органо-минеральное тело почвы. Снижается влажность и кислотность, почва теряет свое плодородие, непосредственно снижается гомогенность почвы. Это также приводит к накоплению различных загрязняющих веществ в самой почве", - пояснила она.

Кроме того, в результате неорганизованных выбросов в атмосферу и воздух, в частности в результате горения нефтебазы из-за ударов РФ, образуются сажа, серная кислота, продукты окисления нефтепродуктов.

Реклама:

"Они могут длительное время находиться в атмосферном воздухе. Продолжительность будет зависеть от их плотности, непосредственно скорости ветра, затем они будут накапливаться на поверхности почв, растений, вод. Экосистему нельзя разделить как отдельные элементы, влияние идет на все", - добавила Литвишко.

Напоминаем:

Ранее уже обнародовались исследования, которые показали, что часть земель в Украине после боевых действий станет непригодной для проживания и использования. В частности, это показало исследование "Влияние войны России против Украины на украинские почвы", проведенное ОО "Екодия" на землях Ольховской общины, вблизи Харькова.

Реклама:

Характерными оказались механическое и химическое воздействие.

К примеру, движение тяжелой техники уплотнило почву, ухудшило способность воды проникать в нее и сделало ее более уязвимой к эрозии. Строительство фортификационных сооружений вызвало оползни, заболачивание, оседание почвы и тому подобное. А образование кратеров после взрывов нарушило воздушно-водный режим в почвах.

Относительно химического загрязнения - анализы проб показали высокий уровень загрязнения тяжелыми металлами. В частности, уровень кадмия был превышен в 5 раз, цинка - в 3,5 раза, молибдена - в 2 раза.

Благодаря особенностям пород в исследуемой местности, эти загрязнители мало угрожали грунтовым водам, однако могли нести риск для растений.

Тяжелые металлы могут способствовать нарушению работы нервной системы или системы кроветворения, а некоторые даже могут нести канцерогенный эффект.

Ранее Государственная экологическая инспекция Украины сообщала, что ущерб земельным ресурсам Украины от войны достигает почти 500 миллиардов гривен. По данным ведомства, зафиксировано, что по состоянию на 30 ноября 2022 года в результате вооруженной агрессии было загрязнено более 291 миллиона квадратных метров и засорено более 8 миллиардов квадратных метров украинских земель, сумма причиненного ущерба составляет 448,9 миллиарда гривен.