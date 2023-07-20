В Украине новый рекорд потребления электроэнергии: "Укрэнерго" снова призывает экономить

НЭК "Укрэнерго" в 21:40 в среду, 19 июля, зафиксировало новый летний рекорд потребления электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Он на 1% превысил показатель жаркого дня, который был 6 июля. И это несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха вчера была на 4С ниже", – отметили в "Укрэнерго".

Пик потребления снова вернулся на вечерние часы – с 21.00 до 22.00, что существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. Следовательно, по сравнению с началом недели вечернее потребление выросло на 4%.

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Для того чтобы покрыть стремительно растущее потребление "Укрэнерго", приходится задействовать мощности эквивалентные нескольким энергоблокам электростанций. Диспетчерский центр привлекает все действующие в энергосистеме действующие электростанции, но их объем существенно ограничен.

Также ситуация усугубляется тем, что сегодня в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции. Поэтому, ввиду ограниченных возможностей энергосистемы покрывать значительное потребление вечером, электроэнергией необходимо пользоваться экономно.

В частности, с 16:00 до 23:00 потребителей просят:

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охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

перенести пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;

выключать свет, выходя из помещения.

Экономическая правда