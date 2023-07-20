В НБУ рассказали о следующих шагах по смягчению валютных ограничений

В Национальном банке рассказали, какие следующие шаги будут осуществлены в рамках нынешнего этапа смягчения валютных ограничений, а также какой будет логика перехода к большей гибкости валютного курса.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на комментарии, полученные от заместителей главы НБУ Сергея Николайчука и Юрия Гелетия.

Как отмечают в НБУ, сейчас уже проведено смягчение ряда ограничений в рамках первого этапа, касающихся возможности погашения новых кредитов и кредитов, предоставленных при участии международных финансовых организаций, иностранных государств и экспортно-кредитных агентств.

В дальнейшем первый этап будет предусматривать смягчение (при необходимости) ограничений для увеличения предложения и уменьшения спроса на наличном валютном рынке.

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"Чтобы сохранять на низком уровне разницу между официальным и наличным курсами", - объясняют в НБУ.

"Сейчас мы анализируем вопрос возможности репатриации новых дивидендов", - отметил также Юрий Гелетий.

По словам Сергея Николайчука, на протяжении всех этапов смягчения ограничений правительство и бизнес будут в определенной степени в приоритете и одновременно основательно анализироваться целесообразность и последствия тех или иных шагов.

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"Если мы создадим нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционную и заемную способность, компании смогут оживить свою деятельность, что, несомненно, пойдет на пользу людям", - отметил он.

Заместители Председателя НБУ также объяснили логику перехода к большей гибкости курса.

Юрий Гелетий подчеркнул, что колебания курса на первом этапе будут очень ограниченными.

"При переходе к более гибкому обменному курсу мы и дальше будем продавать большие объемы валюты на рынке, но в то же время реагировать на изменение рыночных сил. Если будет больший спрос на валюту, это будет приводить к небольшому ослаблению гривны. И наоборот, если мы будем видеть уменьшение спроса по сравнению с нашей оценкой структурного дефицита, это будет сигналом о необходимости укрепления валютного курса", - пояснил Сергей Николайчук.

Напоминаем:

В июне НБУ представил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому курсу и валютной либерализации.

Она предусматривает, что либерализация ограничений будет осуществляться в несколько этапов, в частности на первом НБУ будет концентрироваться на минимизации множественности курсов, либерализации торговых операций и содействии новым кредитам и инвестициям.