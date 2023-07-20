БЭБ действует только в рамках законодательства и обеспечивает уплату налогов и убытков государству – ответ Бюро на статью ЭП

В Бюро экономической безопасности заявили, что проводят расследование в соответствии с законодательством и в пределах полномочий, а не "кошмарят" бизнес.

Об этом говорится в ответе БЭБ на материал ЭП.

В Бюро отметили, что название материала "Как силовики "кошмарят" бизнес" является манипулятивным.

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) осуществляют досудебные расследования в рамках уголовных производств, начатых по признакам уголовных правонарушений, и действуют исключительно в соответствии с законодательством и в пределах своих полномочий.

Реклама:

Согласно показателям отчета Совета бизнес-омбудсмена в последнем квартале 2022 года было 2 официальных обращения по поводу деятельности БЭБ. В первом квартале 2023 года таких обращений было 3, что значительно меньше по сравнению с другими органами", – отметили в ведомстве.

Также в Бюро отметили, что с начала существования ведомства расследовали не 2000 уголовных производств, а, в частности, в первом квартале 2023 года - 2755 уголовных производств, в 2022 году - 961.

"В целом с начала года детективы БЭБ начали досудебное расследование по 896 уголовным производствам, в которых 235 лицам уже сообщено о подозрении, это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. В пять раз возросло количество обвинительных актов направленных в суд - 109, для сравнения: в 2022 году их было 24. По результатам судебного разбирательства вынесено 37 приговоров", – добавили в БЭБ.

Реклама:

В Бюро обратили внимание на сравнение в статье различных величин (уголовных правонарушений и производств), не учет расхождения в методологии формирования отдельных данных (результаты досудебного расследования уголовных правонарушений исчисляются из числа учтенных в отчетном периоде, а уголовных производств – независимо от даты регистрации производства, что привело к ошибочным выводам.

Учитывая высокий процент незаконного производства и реализации незаконно производимых подакцизных товаров, государственный бюджет недополучает акцизный налог. Статья 204 УК Украины подследственна Бюро экономической безопасности Украины, поэтому этот вопрос является актуальным и одним из приоритетных в работе органа.

"Следует отметить, что среди направленных в суд есть уголовные производства по фактам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 УК Украины, в составе организованной преступной группы, по которым задокументировано незаконное производство, транспортировка и реализация незаконно изготовленных подакцизных товаров. На стадии судебного разбирательства находятся обвинительные акты, в том числе по статьям, санкции которых не предусматривают наказание в виде лишения поля", – добавили в БЭБ.

В первом полугодии сотрудники БЭБ на этапе досудебных расследований уже обеспечили возмещение ущерба во всех уголовных производствах на сумму 1,6 млрд грн, в том числе по законченным уголовным производствам – на сумму 261 млн грн (для сравнения: в 2022 году – 33,3 млн грн) . Также изъяли подакцизные товары, в том числе оборудование для их незаконного изготовления, на сумму около 3 млрд грн. В 2022 году показатель по этому направлению работы составил 431 млн грн.

Относительно упомянутых значительных объемов неуплаты налогов с игорного бизнеса, в БЭБ подчеркивают, что ситуация обратная. За пять месяцев 2023 года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили в четыре раза больше налогов, чем за весь 2022 год. Уплата налоговых платежей на 1 июня 2023 года составила более 2,2 млрд грн. Для сравнения – за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн и львиная доля этой суммы была уплачена в последние месяцы года, после начала расследования уголовного производства и определенных процессуальных действий детективов.

Увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины является результатом слаженного сотрудничества Бюро экономической безопасности Украины, СБУ, прокуратуры и НБУ, резюмировали в ведомстве.