Гетманцев проанализировал выполнение банками экономических нормативов по итогам полугодия

По итогам первого полугодия 2023 года из 65 банков в Украине экономические нормативы выполняли все банки, кроме одного.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"На 1 июля среди 65 банков нормативы адекватности регулятивного и основного капитала (H2, Н3) выполняли все банки, кроме Укрэксима (Укрэксимбанка, - ред.)", - отметил он.

Показатель Н2 показывает соотношение регулятивного капитала (H3 - основного капитала) к сумме стоимости всех активов и внебалансовых обязательств, взвешенных и сгруппированных в зависимости от кредитного риска.

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"Это основные показатели, которые демонстрируют способность банка рассчитываться по своим обязательствам за счет собственного капитала. H2 должно быть не менее 10%, H3 - 7%", - отметил Гетманцев.

Среди системно важных банков, наибольший норматив H2 (59,6%) и Н3 (32,3%) имел Укрсиббанк.

Среди государственных банков (без учета национализированного Первого инвестиционного банка (PINbank)) - наибольший норматив имел Приватбанк (28,3% и 14,2% соответственно).

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Сенс банк, против владельцев которого были применены санкции в связи с российской агрессией, и который сейчас ожидает решения НБУ о национализации, имел достаточные показатели капитализации (11,8% и 9,1% соответственно).

Что касается Укрэксимбанка, Гетманцев назвал его показатели достаточности капитала "по крайней мере стабильными": с начала года норматив H2 немного улучшился с 7,7% до 7,8% и по H3 - с 3,8% до 3,9%. Банк остается прибыльным (с финансовым результатом по итогам первых 5 месяцев в сумме 1,54 млрд.грн.).

"Впрочем, окончательные выводы достаточности регулятивного и основного капитала как по Укрэксиму, так и по всем остальным банкам, будут понятны к концу этого года по итогам стресс-тестов 20 крупнейших банков. По крайней мере, в НБУ недавно публично признали возможную потребность в докапитализации государственного Укрэксимбанка", - отметил он.

По остальным нормативам, динамика в банковской системе немного улучшилась или осталась без изменений.

"В частности, норматив максимального кредитного риска на одного клиента (H7) не выполняло 5 банков, в том числе 2 системно важных (Сенс банк, Укрэксимбанк). За последний месяц из этой группы нарушителей вышел Креди Агриколь", - сообщил Гетманцев.

Норматив длинной открытой валютной позиции (Л13-1, соотношение величины превышения объема требований по иностранной валюте и банковским металлам над объемом обязательств в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу), по его словам, не выполняли два банка - Ощадбанк и Приватбанк.

"Но, как неоднократно отмечалось, это давняя "история", которая тянется с 2018 года, когда в силу своей системности оба банка подписали индивидуальные планы - соглашения с НБУ по приведению показателя к нормативу", - добавил Гетманцев.

Все остальные индикативы, включая норматив крупных кредитных рисков (H8), норматив кредитов связанным лицам (H9), нормативы инвестирования (H11, H12) и главное - показатели ликвидности (LCR и NSFR), выполнялись всеми банками.

"В целом текущие экономические нормативы в разрезе банков свидетельствуют, что несмотря на продолжающуюся войну, банковская система остается должным образом капитализированной, ликвидной и устойчивой. Это создает условия для активизации кредитования во второй половине года и будет поддерживать запас прочности на случай необходимости в докапитализации по итогам стресс-тестов", - подчеркнул глава финкомитета ВР.

Напоминаем:

В Национальном банке не исключают необходимость в докапитализации государственного Укрэксимбанка в этом году. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью ЭП.