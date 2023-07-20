"Нафтогаз" запустил принудительное исполнение решения Гаагского арбитража в странах, где есть российское имущество

НАК "Нафтогаз Украины", который 12 апреля одержал историческую победу над Россией в Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, анонсировал начало принудительного взыскания компенсации с РФ за счет российского имущества, которое расположено в разных странах мира.

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев в своей колонке на ЭП.

""Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы в Крыму согласно решению Гаагского арбитража", - отметил глава "Нафтогаза".

По его словам, на момент вынесения решения сумма компенсации составила около 5 млрд долларов - и она будет расти до полного выполнения Россией своих обязательств.

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"Это самая большая сумма, присужденная международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму", - подчеркнул Чернышов.

Стратегию по взысканию компенсации с России разработала команда "Нафтогаза" вместе с советниками компании, американской мультинациональной юридической фирмой Covington & Burling LLP.

"В соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации", - отметил Чернышов.

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По его словам, осуществить такую передачу имущества во исполнение решения международного арбитража является одним из самых действенных способов, безупречных с точки зрения rule of law.

Руководствуясь этим, 23 июня НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний, входящих в "Группу "Нафтогаз", подали ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

"США не случайно выбраны для старта этого глобального процесса. Во-первых, это одна из крупнейших мировых юрисдикций. Во-вторых, это государство, для которого rule of law является одним из фундаментальных принципов", - пояснил глава "Нафтогаза".

Также, США вместе с союзниками уже заморозили российские активы на сумму около 360 миллиардов долларов. И американские власти разрабатывают механизмы, которые позволят передать их Украине в качестве компенсации за российскую агрессию.

Чернышов подчеркнул, что США - это только начало.

Как рассчитывают в "Нафтогазе", пример США будет способствовать глобальному сдвигу в делах по замороженным российским активам, давая юридический фундамент для передачи их в пользу Украины в качестве компенсации за ущерб, нанесенный войной.

"На очереди другие страны, которые … нельзя назвать - как и военные не могут раскрыть направления своих маневров. Но наша позиция, отраженная в стратегии, заключается в том, что Украина должна получить полную сумму компенсации, предусмотренную арбитражным решением. А также проценты, которые будут начисляться все время до окончательного погашения Россией долга", - отметил глава "Нафтогаза".

Он также выразил убеждение, что этот успешный опыт "Нафтогаза" создаст прецедент для других украинских компаний, которые потеряли свое имущество в результате агрессии России.

По его словам, "нервная реакция главы Газпрома Алексея Миллера, который 6 июля пригрозил "Нафтогазу" российскими санкциями, если не будет прекращен запуск выполнения арбитражных производств, является объективным подтверждением этого".

Напоминаем:

В России пригрозили санкциями за продолжающиеся арбитражные разбирательства "Нафтогаза Украины" с российским Газпромом. Соответствующее заявление сделал председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге принял свое историческое решение что Россия должна возместить "Нафтогазу" убытки за экспроприацию Россией активов в Крыму.