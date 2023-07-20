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Газ в Европе подешевел до 300 долларов за тысячу кубометров

Четверг, 20 июля 2023, 11:02 - Анастасия Жарикова

Цены на газ в Европе в четверг, 20 июля, после открытия торгов снизились на 3,8% – до 300 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает enkorr.

Августовские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на уровне 299,8 долл (-4%). На 9:11 по киевскому времени их стоимость составляла 300,3 долл (-3,8%).

Накануне цена на голубое топливо на торгах равнялась 312,3 долл за тысячу кубометров.

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Издание отмечает, что цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долл/тыс. куб. м. Цена снизилась более чем в 13 раз с рекордных значений первых дней весны 2022-го — 3892 долл./тыс. куб. м.

Снижение стоимости газа на европейской бирже объясняется достаточными запасами в подземных газохранилищах ЕС, теплой и ветреной погодой и мерами экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Напоминаем:

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В мае цены на газ в Европе впервые за последние годы опустились до уровня лета 2021 года.

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