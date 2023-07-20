Нефть стабильна на фоне неопределенности спроса и падения запасов

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Цены на нефть в четверг, 20 июля, остаются стабильными, поскольку меньшее, чем ожидалось, падение запасов нефти в США и потенциально более слабый прогноз спроса оказали влияние на инвесторов.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Сентябрьские фьючерсы на Brent упали на 2 цента до 79,44 доллара за баррель до 05:30 по Гринвичу.

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Августовские цены на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1 цент до 75,36 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

На предыдущей сессии цены упали, поскольку инвесторы отдались фиксации прибыли после того, как данные показали, что запасы в США упали меньше, чем ожидали аналитики.

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Прогноз спроса в Китае, крупнейшем покупателе сырой нефти в мире, также был неясен из-за замедления экономики.

Агентство объясняет, что ценам на сырую нефть может быть сложно найти четкое направление на фоне смешанных прогнозов глобального спроса в ближайшие несколько недель.

По словам аналитиков Citi, в спросе наблюдается "смешанная картина с более высоким спросом на бензин и авиационное топливо, но слабыми нефтепродуктами и дизелем".

Они отметили, что цены на нефть марки Brent поднялись до более высокого диапазона в июле после того, как застряли в диапазоне от 72 до 78 долларов в мае и июне, что поддерживается сокращением добычи в Саудовской Аравии и геополитическими рисками.

Экономическая правда