Курс валют на 20 июля: наличный евро стабилизируется

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В четверг, 20 июля, наличный евро подешевел на "черном рынке" и в банках, курс доллара стабилен.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,97 – 37,14 грн против котировок в 36,91 – 37,15 в среду.

В это же время "черный" курс евро составил 41,33 - 41,58 грн против курса 41,36 - 41,66 грн за евро в среду.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,7 – 37,3 грн (курс на 19 июля – 36,7 – 37,3 грн);

Евро – 41,0 – 41,75 грн (курс на 19 июля – 41,0 – 41,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,55 – 37,15 грн;

Ощадбанк – 36,5 – 37,6 грн;

Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда