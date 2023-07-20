Курс валют на 20 июля: наличный евро стабилизируется
Четверг, 20 июля 2023, 09:49 -
В четверг, 20 июля, наличный евро подешевел на "черном рынке" и в банках, курс доллара стабилен.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,97 – 37,14 грн против котировок в 36,91 – 37,15 в среду.
В это же время "черный" курс евро составил 41,33 - 41,58 грн против курса 41,36 - 41,66 грн за евро в среду.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,7 – 37,3 грн (курс на 19 июля – 36,7 – 37,3 грн);
- Евро – 41,0 – 41,75 грн (курс на 19 июля – 41,0 – 41,8 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,55 – 37,15 грн;
- Ощадбанк – 36,5 – 37,6 грн;
- Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,3 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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