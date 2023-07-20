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Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"

Четверг, 20 июля 2023, 09:00 - Экономическая правда

На объектах, связанных с "Киевгорстроем", правоохранительные органы проводят следственные действия. 

Об этом сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир. 

"Кроме проверок, аудитов и комиссий, сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем". Менеджмент компании во всем способствует правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и т. д.", - отметил Кушнир. 

Кушнир добавил, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому он убежден, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок, будут положительными. 

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Следственные действия в "Киевгорстрое". По данным ЭП, проводит Нацполиция. 

Сейчас, по словам Кушнира, "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, строительство продолжается.

Экономическая правда.

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