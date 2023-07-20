Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
На объектах, связанных с "Киевгорстроем", правоохранительные органы проводят следственные действия.
Об этом сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.
"Кроме проверок, аудитов и комиссий, сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем". Менеджмент компании во всем способствует правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и т. д.", - отметил Кушнир.
Кушнир добавил, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому он убежден, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок, будут положительными.
Следственные действия в "Киевгорстрое". По данным ЭП, проводит Нацполиция.
Сейчас, по словам Кушнира, "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, строительство продолжается.
Экономическая правда.