РФ обновляет свой "теневой флот" нефтяных танкеров
Российский "теневой флот" танкеров, перевозящий санкционную нефть по всему миру, начинает молодеть, противодействуя многомесячной тенденции использования самых старых и опасных судов в мире.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным компании VesselsValue, которая занимается исследованием судоходных сделок, теперь средний возраст приобретаемых кораблей снижается.
Соответственно, в этом месяце средний возраст танкеров, которые продаются неизвестным покупателям - одна из определяющих характеристик корабля, который является частью темного флота РФ - снизился до 15 лет.
В VesselsValue предполагают, что беспокойство о безопасности старых судов является одной из причин, почему покупатели выбирают новые суда.
Так, Китай, который является одним из крупнейших потребителей российской и иранской нефти, недавно ужесточил проверки старых танкеров в ключевом порту Циндао, заставляя некоторых ждать более месяца, чтобы разгрузить свой груз.
Кроме того, в Сингапуре также рекордно задержали танкеры за то, что они не прошли проверку безопасности.
Напомним:
Теневой флот российских нефтяных танкеров курсирует без покрытия ответственности перед третьими лицами от Международной группы страховщиков (IG), что усиливает риски связанные с разливом нефти.
В мире формируется огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами, чтобы обойти санкции ЕС по экспорту сырой нефти, которые начнут действовать уже 5 декабря.