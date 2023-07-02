РФ обновляет свой "теневой флот" нефтяных танкеров

Российский "теневой флот" танкеров, перевозящий санкционную нефть по всему миру, начинает молодеть, противодействуя многомесячной тенденции использования самых старых и опасных судов в мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным компании VesselsValue, которая занимается исследованием судоходных сделок, теперь средний возраст приобретаемых кораблей снижается.

Соответственно, в этом месяце средний возраст танкеров, которые продаются неизвестным покупателям - одна из определяющих характеристик корабля, который является частью темного флота РФ - снизился до 15 лет.

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В VesselsValue предполагают, что беспокойство о безопасности старых судов является одной из причин, почему покупатели выбирают новые суда.

Так, Китай, который является одним из крупнейших потребителей российской и иранской нефти, недавно ужесточил проверки старых танкеров в ключевом порту Циндао, заставляя некоторых ждать более месяца, чтобы разгрузить свой груз.

Кроме того, в Сингапуре также рекордно задержали танкеры за то, что они не прошли проверку безопасности.

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Напомним:

Теневой флот российских нефтяных танкеров курсирует без покрытия ответственности перед третьими лицами от Международной группы страховщиков (IG), что усиливает риски связанные с разливом нефти.

В мире формируется огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами, чтобы обойти санкции ЕС по экспорту сырой нефти, которые начнут действовать уже 5 декабря.