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Во Львове возводят первую в Европе школу с помощью строительного 3D-принтера

Воскресенье, 2 июля 2023, 15:44 - Игорь Пилипив

Во Львове с помощью 3D-принтера возводят новый корпус школы, который разместит 100 учеников младших классов.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"3D-принтером возводят новый корпус школы, которая уже действует, но стала тесной для детей. В новом помещении будут учиться 100 учеников младших классов", - отметил Федоров. 

По его словам, такая технология позволяет точнее использовать ресурсы и сокращать расходы на материалы. Следовательно, для управления и контроля за роботом-печатником нужна команда всего из трех человек.

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Проект по строительству школы с помощью 3D-печати станет первым в Европе. 

Строительство корпуса стартовало в конце мая 2023 года. Это будет новый учебный корпус для первоклассников школы № 23. В общем открытие корпуса запланировано на 1 января следующего года. 

Экономическая правда.

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строительство Львов
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