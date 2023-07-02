Все разделы
Укр / Рус

Херсонская область получила 430 генераторов, закупленных правительством Японии

Воскресенье, 2 июля 2023, 14:22 - Игорь Пилипив
 
getty images

В рамках программы развития ООН Херсонская область получила 430 генераторов, которые были закуплены правительством Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в Facebook.

"От программы развития ООН Херсонщина получила 430 генераторов. Оборудование закуплено за счет Правительства Японии и передано при координации Министерства восстановления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре генераторы будут доставлены в общины региона, чтобы оперативно восстановить базовые услуги для пострадавшего из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС населения.

Реклама:

Напомним:

Первая оценка от KSE Institute вместе с Минэкономики и Минвосстановления свидетельствует о том, что российский теракт нанес Украине не менее 2 млрд долл прямых убытков.

Херсон Каховская ГЭС Япония ООН
Реклама:
Подкаст Экономической правды
Материалы по теме
Подрыв Каховской ГЭС: комиссии начали обследование поврежденного и разрушенного жилья 21 июня 2023, 10:08
С 26 июня жители пострадавших районов на Херсонщине начнут получать газоснабжение 18 июня 2023, 15:35
Свойства днепровской воды в районе Херсона стали нормализоваться - ОВА 15 июня 2023, 11:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте