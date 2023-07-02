Херсонская область получила 430 генераторов, закупленных правительством Японии

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В рамках программы развития ООН Херсонская область получила 430 генераторов, которые были закуплены правительством Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в Facebook.

"От программы развития ООН Херсонщина получила 430 генераторов. Оборудование закуплено за счет Правительства Японии и передано при координации Министерства восстановления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре генераторы будут доставлены в общины региона, чтобы оперативно восстановить базовые услуги для пострадавшего из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС населения.

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Напомним:

Первая оценка от KSE Institute вместе с Минэкономики и Минвосстановления свидетельствует о том, что российский теракт нанес Украине не менее 2 млрд долл прямых убытков.