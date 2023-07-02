Все разделы
Укр / Рус

США должны снизить риски в экономических отношениях с Китаем - директор ЦРУ

Воскресенье, 2 июля 2023, 11:47 - Игорь Пилипив

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил что отказ Вашингтона от экономических отношений с Китаем был бы неразумным шагом, учитывая глубокую экономическую взаимозависимость, поэтому Соединенные Штаты должны попытаться диверсифицировать свои цепи поставок.

Об этом пишет Reuters. 

По его словам, Китай - это единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и имеет все больше экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для этого.

Бернс добавил, что в современном мире ни одна страна не хочет оказаться в зависимости от одного поставщика критически важных полезных ископаемых и технологий.

Реклама:

"Ответ на это заключается не в том, чтобы отделиться от экономики вроде китайской, что было бы глупо, а в том, чтобы разумно снизить и диверсифицировать риски, обеспечив надежные цепи поставок, защитив наше технологическое преимущество и инвестируя в промышленный потенциал", - сказал Бернс.

Экономическая правда.

США Китай экономика
Реклама:
Подкаст Экономической правды
Материалы по теме
FTX ведет переговоры о перезапуске криптобиржи – СМИ 29 июня 2023, 16:20
Из Гонконга в Кременец. Как американец во время войны переехал на Тернопольщину и открыл бизнес 29 июня 2023, 09:30
"Новая почта" снизила стоимость доставки в США 28 июня 2023, 16:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте