США должны снизить риски в экономических отношениях с Китаем - директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил что отказ Вашингтона от экономических отношений с Китаем был бы неразумным шагом, учитывая глубокую экономическую взаимозависимость, поэтому Соединенные Штаты должны попытаться диверсифицировать свои цепи поставок.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, Китай - это единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и имеет все больше экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для этого.

Бернс добавил, что в современном мире ни одна страна не хочет оказаться в зависимости от одного поставщика критически важных полезных ископаемых и технологий.

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"Ответ на это заключается не в том, чтобы отделиться от экономики вроде китайской, что было бы глупо, а в том, чтобы разумно снизить и диверсифицировать риски, обеспечив надежные цепи поставок, защитив наше технологическое преимущество и инвестируя в промышленный потенциал", - сказал Бернс.

Экономическая правда.