НБУ за июнь продал почти 1,8 миллиарда долларов из резервов

Национальный банк за неделю с 26 по 30 июня на межбанковском валютном рынке купил 12,62 млн долларов и продал 532,97 млн долларов, всего за июнь регулятор продал 1,798 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 5312,97 млн долларов, всего за июнь регулятор продал 1,798 млрд долларов.

На прошлой неделе объем продажи из резервов составил 435,82 млн. долларов. При этом регулятор купил 12,62 млн долларов.

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С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 12,455 млрд долларов, а купил - 177,89 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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Напомним:

Во исполнение обязательств перед МВФ, правление Национального банка утвердило Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.