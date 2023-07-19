Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей

В четверг 20 июля запланирована акция протеста жителей польского города Хелм путем перекрытия автомобильной дороги перед пунктом пропуска "Дорогуск".

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

"Согласно информации, полученной от таможенных органов Республики Польша, в 11:00 час. 20 июля 2023 года начнется акция протеста местных жителей г. Хелм путем перекрытия автомобильной дороги перед пунктом пропуска "Дорогуск" в связи с существующим запретом пропуска легковых транспортных средств в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что забастовщики, по предварительным данным, планируют пропускать в обоих направлениях по 2 автомобиля в час, что фактически сделает невозможным движение грузовиков для въезда на таможенную территорию Украины и, соответственно, и для выезда также.

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"Просим учитывать эту информацию при планировании маршрутов доставки грузов в Украину и в обратном направлении, и выбирать другие пункты пропуска", - добавили в Таможенной службе.

Экономическая правда