Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта

Украина может применить зеркальные меры на продление ЕС ограничений агроэкспорта в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября.

Об этом заявила заявила первый вице-премьер - министр экономики и торговли Юлия Свириденко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией, пишет "Интерфакс-Украина".

"И президент, и премьер, и все мы (правительство - ред.) стоим на позиции, что 15 сентября - это окончательная критическая дата. После нее не может быть никаких продолжений этих ограничений, которые существовали для Украины", - сказала она.

По ее словам, запрет экспорта пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в указанные пять стран является "дискриминационным со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море".

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"Это выглядит для нас как не очень дружественный шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная от президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября - это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины", - подчеркнула министр.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если запрет все же будет продлен, Свириденко отметила, что в таком случае Украина вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

"Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены", - подчеркнула она.

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При этом Свириденко отказалась комментировать выход РФ из "зерновой инициативы" и сказала, что Минэкономики возьмет паузу, поскольку этот вопрос находится в ведении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Напомним:

Пять центральноевропейских членов Евросоюза - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия - в среду совместно обратятся к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Экономическая правда