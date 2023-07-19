Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
Украина может применить зеркальные меры на продление ЕС ограничений агроэкспорта в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября.
Об этом заявила заявила первый вице-премьер - министр экономики и торговли Юлия Свириденко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией, пишет "Интерфакс-Украина".
"И президент, и премьер, и все мы (правительство - ред.) стоим на позиции, что 15 сентября - это окончательная критическая дата. После нее не может быть никаких продолжений этих ограничений, которые существовали для Украины", - сказала она.
По ее словам, запрет экспорта пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в указанные пять стран является "дискриминационным со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море".
"Это выглядит для нас как не очень дружественный шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная от президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября - это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины", - подчеркнула министр.
Отвечая на вопрос о том, что будет, если запрет все же будет продлен, Свириденко отметила, что в таком случае Украина вынуждена рассмотреть зеркальные меры.
"Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены", - подчеркнула она.
При этом Свириденко отказалась комментировать выход РФ из "зерновой инициативы" и сказала, что Минэкономики возьмет паузу, поскольку этот вопрос находится в ведении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Напомним:
Пять центральноевропейских членов Евросоюза - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия - в среду совместно обратятся к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
Экономическая правда