Минэнерго к зиме планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 в правительстве состоялось совещание по состоянию предприятий топливно-энергетического комплекса.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В совещании под председательством премьер-министра Даниса Шмыгаля приняли участие министр энергетики Герман Галущенко, глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслан Слободян, представители Верховной Рады, Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".
"Все структуры, вовлеченные в подготовку к зиме, должны сосредоточить внимание на вопросах восстановления генерирующих мощностей, плановых ремонтов и обеспечения инженерной защиты энергообъектов. По всем направлениям следует двигаться быстро и скоординированно, чтобы максимально восстановить и обезопасить энергосистему перед новым осенне-зимним периодом", — отметил Шмигаль.
В свою очередь глава Минэнерго Галущенко сообщил, что плановая ремонтная программа на энергетических объектах идет по графику.
По ее результатам к следующему отопительному сезону Украина планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей.
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Экономическая правда