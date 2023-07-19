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Минэнерго к зиме планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей

Среда, 19 июля 2023, 16:36 - Анастасия Жарикова
 
Правительственный портал

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 в правительстве состоялось совещание по состоянию предприятий топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В совещании под председательством премьер-министра Даниса Шмыгаля приняли участие министр энергетики Герман Галущенко, глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслан Слободян, представители Верховной Рады, Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".

"Все структуры, вовлеченные в подготовку к зиме, должны сосредоточить внимание на вопросах восстановления генерирующих мощностей, плановых ремонтов и обеспечения инженерной защиты энергообъектов. По всем направлениям следует двигаться быстро и скоординированно, чтобы максимально восстановить и обезопасить энергосистему перед новым осенне-зимним периодом", — отметил Шмигаль.

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В свою очередь глава Минэнерго Галущенко сообщил, что плановая ремонтная программа на энергетических объектах идет по графику.

По ее результатам к следующему отопительному сезону Украина планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей.

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