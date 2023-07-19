Россияне начали отказываться от броней на отдых в Крыму 

Представители оккупационной власти в АР Крым говорят о волне отказов россиян от броней в отелях и санаториях Крыма после атаки на Крымский мост.

Об этом сообщает российские агентство "Интерфакс" со ссылкой на Владимира Константинова, так называемого "председателя Государственного совета республики".

Константинов, ссылаясь на информацию по состоянию на 18 июля, заявил, что отмена броней на отдых после взрывов на Крымском мосту достигла 10% от общего объема ранее забронированных туров.

Наибольшее количество аннулированных броней наблюдалось в Керчи - 20,7%.

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В Феодосии, по состоянию на вторник, из 34 работающих учреждений, принимающих туристов, отказы от брони были зафиксированы в 16.

Наибольшее беспокойство у россиян возникает по поводу отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях. Так, в Бахчисарайском районе аннулирована бронь на оздоровление 50 детей из Санкт-Петербурга в одной из детских здравниц.

Напоминаем:

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В среду, 19 июля, на войсковом полигоне в Кировском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы. Детонация продолжалась несколько часом. Объявлена эвакуация жителей из 4 населенных пунктов - с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Трасса "Таврида" перекрыта со 118 по 130 км.

В местных пабликах сообщается, что взрывы были слышны в Феодосии и Судаке.