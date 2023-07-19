Рекордные объемы: 67% новых иностранных бизнесов в Польше открыли украинцы

С начала большой войны украинцы в Польше зарегистрировали 29,4 тысяч ФОПов (ФЛП), из них в этом году - 14 тысяч, что составляет 67% от всех новых иностранных бизнесов.

Об этом сообщает Польский экономический институт (PIE).

"В январе 2022 года граждане Украины открыли только 188 предприятий в Польше, такое же количество было зафиксировано в феврале 2022 года. Ситуация резко изменилась после начала российской агрессии против Украины.

В апреле 2022 года по сравнению с мартом количество компаний выросло почти в три раза, а с мая прошлого года ежемесячно регистрируется не менее 1000 новых компаний", - говорится в публикации.

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С начала 2023 г. в Польше регистрируется более 2000 новых украинских бизнесов ежемесячно.

Больше всего украинских ФЛП работают в сферах строительства (23%), информации и связи (18%) и предоставлении услуг (14%). Среди последних 85% украинских предпринимателей предоставляют парикмахерские и косметологические услуги.

На украинцев приходится 67% всех новых индивидуальных предпринимателей и 10% всех фирм, созданных в Польше первой половины 2023 года.

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В PIE добавляют, что с начала 2022 года закрылось только 3% созданных украинцами фирм.

"В 2022 году украинцы открыли в Польше почти 16 тыс бизнесов. Правда, в октябре-декабре 2022 года мы наблюдали снижение темпов создания новых фирм, но 2023 год принес рекордные объемы", - прокомментировала руководительница группы экономического прогнозирования института Катажина Дембковская.

Напоминаем:

Невозвращение вынужденных мигрантов на Родину обойдется Украине в $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года).

Экономическая правда