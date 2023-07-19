Зерновой коридор: рассматривается вариант с маршрутом через территориальные воды стран НАТО

Украина рассматривает новый маршрут для зернового коридора, который может пролечь через территориальные воды стран-членов НАТО.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Мы можем даже не использовать согласованный в рамках зернового соглашения маршрут, а перевозить зерно через территориальные воды Румынии и Болгарии", - отметил он.

По словам посла, главной проблемой являются угрозы России обстреливать инфраструктуру портов и, возможно, корабли, которые будут перевозить зерно.

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"Это риск, который имеет влияние на страхование и шипинговые компании. Вероятно, оккупанты реализуют не все, о чем говорят, но угроза остается", - отметил он.

Напоминаем:

Помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна предложила и Хорватия. Госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич заявил, что его страна предлагает для этого свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море.

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Помощь с экспортом предлагает также Литва. Однако проблемой остается доставка зерна в Литву. Если этот вопрос будет решен, то уже сегодня Клайпеда могла бы обеспечить стопроцентное обслуживание части украинского зерна, заявил гендиректор порта Клайпеды Альгис Латакас.

Ранее Украина предложила Турции и ООН продолжить работу зернового коридора в Черном море без России. Для этого можно было бы привлечь турецкие военные корабли.

Однако, по это вариант Турция считает очень рискованным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированного чиновника.