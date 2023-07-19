Украина изменит процедуру пропуска через таможню грузов вооруженных сил государств ЕС и НАТО

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу законопроект N9402 по унификации европейских и североатлантических стандартов таможенных процедур декларирования военной техники и других товаров вооруженных сил государств ЕС и НАТО.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Законопроект разработан с целью реализации взятого Украиной стратегического курса, закрепленного в Конституции Украины, на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Такие стратегические цели требуют необходимости, в частности, в повышении профессионального уровня и оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины", - отметил Гетманцев.

Поскольку реализация таких целей обеспечивается, в частности, как путем проведения многонациональных учений на территории Украины с привлечением подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО, так и участием Вооруженных Сил Украины в проведении учений на территории государств-членов ЕС и НАТО, законопроектом предлагается:

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разрешить при таможенном оформлении грузов подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС, НАТО, которые в соответствии с законом допущены на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать Форму 302 по форме государства, из которого направляются такие подразделения;

установить, что применение Формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита;

имплементировать в таможенное законодательство положения законодательства ЕС относительно использованных вооруженными силами отдельных товаров во время многонациональных учений.

Целью законопроекта является внедрение в национальное таможенное законодательство положений по применению Формы 302, которая используется для перемещения военной техники и других товаров подразделений вооруженных сил государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Кроме того, предусматривается создание предпосылок для начала процесса подготовки и подписания международных соглашений об использовании в государствах-членах ЕС или НАТО Форм 302, которые будут оформляться для подразделений Вооруженных Сил Украины, направляемых в другие государства.