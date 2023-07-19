Прибыли оружейных компаний Словакии за 2022 год выросли в четыре раза

Крупнейшие оружейные компании Словакии за прошлый год увеличили прибыль в четыре раза по сравнению с 2021 годом и подтвердили, что это связано с российско-украинской войной.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

17 крупнейших компаний словацкого ОПК за 2022 год нарастили продажи на 51% – с 262 млн до 396 млн евро. Прибыль выросла еще больше – с 11 млн до 49 млн.

В годовых отчетах несколько производителей подтвердили, что такие результаты связаны с повышением интереса к продукции после того, как Россия начала открытую полномасштабную войну против Украины.

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Так, очень выросли продажи у завода боеприпасов в городе Новаки, у оружейной компании, собирающей словацкие гаубицы Zuzana 2 и бронемашины Patria.

Как известно, Словакия первой передала Украине систему ПВО С-300, а весной 2023 года, почти синхронно с Польшей, передала 13 советских истребителей МиГ-29.

Украина ждет от Словакии еще 16 САУ Zuzana. Во время визита президента Украины в Братиславу объявили, что страны планируют совместное производство техники для разминирования.

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Европейская правда