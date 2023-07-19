Ситуация на рынках газа в мире дает повод для оптимизма, если не будет холодной зимы - МЭА

Напряжение на мировых газовых рынках, вызванное вторжением России в Украину, значительно уменьшилось, с начала 2023 года рынки двигались к постепенному восстановлению баланса, но холодная зима может вернуть напряженность.

Об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства о безопасности глобального рынка газа.

Обзор в значительной степени посвящен глобальному энергетическому кризису, вызванному вторжением России в Украину. Отмечается, что это кардинально изменило структуру рынков природного газа.

"Вторжение России в Украину в 2022 году вызвало первый по-настоящему глобальный газовый кризис, когда рынки природного газа и СПГ столкнулись с перебоями в поставках и беспрецедентной волатильностью цен", - говорится в обзоре.

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Отмечается, что хотя непосредственные последствия прошлогоднего шока с поставками уменьшились в последнее время, рынки природного газа и СПГ все еще сталкиваются с перебоями в поставках и беспрецедентной волатильностью цен. Эти тенденции будут сохраняться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

"Несмотря на то, что непосредственные последствия прошлогоднего шока с поставками уменьшились за последние месяцы, структурные изменения, возникшие в 2022 году, будут сохраняться в течение годов - и их следует принимать во внимание как политикам, так и игрокам рынка", - говорится в обзоре.

Безопасность глобальных поставок газа все еще остается основным акцентом формирования энергетической политики.

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Основная неопределенность остается перед предстоящим отопительным сезоном. Холодная зима вместе с полным прекращением поставок российского газа в Европу в начале отопительного сезона может восстановить напряженность на рынке.

Также может возникнуть жесткая конкуренция за поставки газа, если в Северо-Восточной Азии погода будет холоднее, чем обычно, и экономический рост в Китае будет сильнее, чем ожидалось.

В то же время отмечается, что высокий уровень запасов в хранилищах на ключевых азиатских и европейских рынках дает основания для осторожного оптимизма накануне зимнего отопительного сезона 2023-2024 годов в Северном полушарии.

Если наполнение европейских хранилищ будет продолжаться со скоростью, которая наблюдалась с середины апреля, к началу августа хранилища ЕС достигнут заполнения 90% своей рабочей емкости. Уже к середине сентября европейские хранилища могут быть заполнены почти на 100%. Хотя целевой показатель - 95% к 1 ноября.

При этом, экспорт российского трубопроводного газа в Европу упал примерно на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 38 млрд кубометров) в первом полугодии 2023 года.

"Поставки российского трубопроводного газа остается основным фактором неопределенности в прогнозируемом периоде", - говорится в обзоре.

Зато поставки из Азербайджана в Европу трансадриатическим трубопроводом выросли на 4% (или на 0,2 млрд куб. м) в первом полугодии 2023 года.

СПГ стал основным источником поставок газа для Европы, его доля в общем спросе в ЕС выросла в среднем с 12% в 2010-х годах до почти 35% в 2022 году - примерно компенсировав долю вклада российского трубопроводного газа до вторжения в Украину.

"В первом полугодии 2023 года СПГ продолжал замещать российский трубопроводный газ в структуре поставок в Европу. В первом полугодии 2023 года на СПГ приходилось почти 40% потребления газа в Европе", - говорится в обзоре.

В частности, потоки СПГ из США увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или почти на 3 млрд кубометров) и составили почти 40% в структуре дополнительных поставок СПГ в Европу.

"Это еще больше укрепило позиции США как ведущего поставщика СПГ в Европе, обеспечивая 47% от общего объема импорта СПГ в регионе, и удовлетворяя более 15% спроса на газ в регионе", - отмечается в обзоре.

В то же время экспорт российского СПГ в Европу также вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 0,5 млрд куб. м).

При этом, на Бельгию, Францию и Испанию приходится почти 80% всего европейского импорта СПГ из России в первом полугодии 2023 года.