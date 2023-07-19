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Нефть падает из-за беспокойства спроса в США, несмотря на стимулирование предложения в Китае

Среда, 19 июля 2023, 10:28 - Анастасия Жарикова

Мировые цены на нефть в среду, 19 июля, снизились после повышения в начале азиатских торгов, поскольку рынки сравнивали обеспокоенность спросом в США с обещанием Китая поддерживать экономический рост, ограничение российского предложения и сокращение запасов в США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на Brent упали на 1 цент до 79,62 доллара за баррель на 06:15 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 15 центов до 75,60 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

Аналитики считают, что поскольку ФРС, вероятно, в последний раз повысит процентные ставки в июле, опасения по поводу спроса в США, который ограничит рост цен на нефть, останется.

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Экономисты все еще озабочены тем, что инфляция в США может не снизиться достаточно быстро даже при повышении ставок.

Главный экономист Китая пообещал во вторник, что введет политику "восстановления и расширения" потребления во второй по величине экономике мира, что может повысить спрос на нефть, поскольку покупательная способность потребителей остается низкой.

Со стороны предложения Россия сократит экспорт нефти на 2,1 миллиона метрических тонн в третьем квартале в соответствии с запланированным добровольным сокращением экспорта на 500 тыс баррелей в день в августе.

Цены также поддержало ожидаемое падение американских акций после того, как данные Американского института нефти, промышленной группы показали, что запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов упали на прошлой неделе.

Экономическая правда

нефть цены США Китай Россия
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Экономическая правда
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