Курс валют на 19 июля: наличная гривня укрепляется к доллару
Среда, 19 июля 2023, 09:56 -
В среду, 19 июля, доллар и евро сохраняют стабильность на черном рынке и в банках, котировки по сравнению со вторником изменились на 1-2 копейки.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,98 – 37,14 грн против котировок в 36,98 – 37,16 во вторник.
В это же время "черный" курс евро составил 41,37 - 41,62 грн против курса 41,36 - 41,61 грн за евро во вторник.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,7 – 37,3 грн (курс на 18 июля – 36,73 – 37,3 грн);
- Евро – 41,0 – 41,8 грн (курс на 18 июля – 41,0 – 41,8 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,55 – 37,15 грн;
- Ощадбанк – 36,7 – 37,7 грн;
- Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,3 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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