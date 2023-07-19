Курс валют на 19 июля: наличная гривня укрепляется к доллару

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В среду, 19 июля, доллар и евро сохраняют стабильность на черном рынке и в банках, котировки по сравнению со вторником изменились на 1-2 копейки.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,98 – 37,14 грн против котировок в 36,98 – 37,16 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,37 - 41,62 грн против курса 41,36 - 41,61 грн за евро во вторник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,7 – 37,3 грн (курс на 18 июля – 36,73 – 37,3 грн);

Евро – 41,0 – 41,8 грн (курс на 18 июля – 41,0 – 41,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,55 – 37,15 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда