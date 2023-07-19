Срыв "зернового соглашения": Хорватия предлагает свои порты для экспорта украинской агропродукции

Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского продовольствия по альтернативным путям через блокирование Россией "зерновой инициативы".

Об этом заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время открытых дебатов министерского уровня, посвященных ситуации на временно оккупированных территориях Украины, передает Укринформ.

"Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море – это один из возможных альтернативных маршрутов", – сказал он.

Матусич подчеркнул, что решение России прекратить соглашение провоцирует угрозу голода во многих уголках планеты.

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Госсекретарь МИД Хорватии добавил, что его страна с первых дней Великой войны поддержала Украину и председатель поддерживать ее столько, сколько это потребуется.

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Напоминаем:

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ЕС стремится транспортировать больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из "зернового соглашения".

Днем 17 июля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зернового соглашения". Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия сегодня официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продолжения Черноморской зерновой инициативы.

В последнее время Россия регулярно угрожала не продлить действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.