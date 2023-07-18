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Порядок закупок во время военного положения требует критических изменений – НАБУ

Вторник, 18 июля 2023, 19:10 - Алексей Павлыш

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили о коррупционных рисках в порядке закупок во время военного положения: неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности, возможность закупок без торгов.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"Речь идет о постановлении Кабмина № 1178 об особенностях осуществления закупок в период военного положения, предложения изменений в которое подготовило НАБУ.

Как подчеркнули в НАБУ, этот шаг нацелен на устранение ряда рисков, среди которых:

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  • безосновательное завышение цены товаров/услуг из-за неурегулированности механизма определения заказчиками ожидаемой стоимости предмета закупок;
  • наличие возможности закупать товары/услуги без проведения открытых торгов;
  • отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой информации о подрядчике;
  • отсутствие ответственности подрядчика в связи с подачей недостоверной информации о себе;
  • отсутствие лимитов на пролонгацию договоров, которые заключались из-за острой необходимости в закупке;
  • предварительная оплата (аванс) не гарантирует выполнения договора подрядчиком.

В НАБУ добавили, что проинформировали Кабмин письмом об этих рисках и предоставили соответствующие рекомендации. Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" органы госвласти должны в течение 30 дней рассмотреть указанные рекомендации.

Экономическая правда

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