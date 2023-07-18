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Финская фармкомпания Orion Pharma ушла из России

Вторник, 18 июля 2023, 17:15 - Алексей Павлыш

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma заявила о прекращении работы в РФ.

Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие 2023 года.

В отчете, в частности, говорится, что снижение операционной прибыли компании на 33,5% год к году, до 102 млн евро, "было обусловлено несколькими причинами, в том числе разовыми, такими как прекращение деятельности в России".

По данным Orion Pharma, выход из России привел к снижению прибыли производителя в январе - июне 2023 года на 25 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Ранее Orion Pharma, которая, в частности, производит включенный в перечень жизненно важных лекарств "Метипред", официально не заявляла об уходе с российского рынка. В отчете также не говорится о том, что компания остановила поставки в Россию.

Однако там указано, что в 2023 году "оборот Orion в России будет существенно ниже, чем в 2022 году", - пишет Forbes Russia.

Orion Pharma работала в России 15 лет.

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Осенью 2022 года сообщалось, что компания начала ликвидацию российского офиса.

Экономическая правда

компании Финляндия фармацевтика Россия
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