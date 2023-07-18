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В "Дії" начали тестировать услугу аонлайн-закрытия ФЛП

Вторник, 18 июля 2023, 15:51 - Анастасия Жарикова
 
дія

На портале "Дія" приступили к бета-тестированию закрытие физического лица-предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Теперь не только открыть, но и закрыть ФЛП можно будет в несколько кликов. Никаких походов в госучреждения и заполнения заявлений, которые должны проверяться госрегистратором кучу времени. Набираем тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости", - говорится в сообщении.

К тестированию могут присоединиться:

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  • физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП;
  • предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

В Минцифре добавили, что благодаря новой услуге ФЛП можно будет закрыть за 1 секунду.

"Никаких ожиданий и ошибок – все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Необходимо просмотреть информацию и подписать. Регистратор ничего не будет проверять вручную, а вы не будете ходить в налоговую", - добавили в ведомстве.

Записаться на бета-тест можно по ссылке.

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Дія ФЛП услуги
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