Ощадбанк отказался возвращать физическую идентификацию ВПЛ из-за критики правозащитников

Ощадбанк не будет возвращать с 1 сентября физическую идентификацию в своих отделениях внутренне перемещенных лиц, которые получают социальные выплаты и пенсии.

Такое решение было принято после критики со стороны правозащитных организаций, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Возвращение физической идентификации в отделениях для ВПЛ и начало рассылки соответствующих смс-сообщений раскритиковали правозащитники как дискриминационное и сложное в исполнении", - говорится в сообщении.

Правозащитники указывают на следующие обстоятельства:

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они называют несправедливыми меньшие сроки идентификации для пенсионеров без электронного удостоверения, ведь его выдача прекратилась с началом войны,

другими важными факторами против возвращения идентификации правозащитники назвали доступность и безопасность ее прохождения гражданами, которые находятся за границей или на временно оккупированной территории, в зоне боевых действий.

"Для многих путь к отделению банка очень опасен и обременителен", - считают специалисты.

Таким образом, по их мнению, "из-за указанных барьеров значительная часть переселенцев не может вовремя пройти идентификацию и может потерять выплаты, которые часто являются единственным источником дохода".

После обращения Ощадбанка в Координационный штаб по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) под председательством вице-премьера Ирины Верещук было принято решение:

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для выплат ВПЛ от идентификации отказаться полностью, поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами,

а для получателей пенсий срок для идентификации продлить до конца января 2024 года.

В связи с этим Ощадбанк прекратит смс-рассылку переселенцам о прохождении до 1 сентября физидентификации.

Как указано в сообщении пресс-службы банка, Министерство социальной политики уже нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время.

Напоминаем:

На прошлой неделе Ощадбанк, в связи с окончанием карантина, связанного с распространением острой респираторной болезни COVID-19, объявил о возобновлении процедуры физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи, относящихся к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Этот вопрос регулируется постановлением Кабинета Министров №637 от 5 ноября 2014 года. Поэтому, для отмены физической идентификации необходимо внести изменения в правительственный подзаконный акт.

На сегодня пенсионерам - внутренне перемещенным лицам, которые имеют электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), и получателям социальной (адресной) помощи - внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые шесть месяцев.

Все они должны лично явиться в любое отделение Ощадбанка, чтобы пройти там идентификацию. Тем, кто ее не пройдет, банк блокирует выплаты.