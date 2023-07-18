В Госслужбе занятости рассказали об актуальных вакансиях и зарплатах: кто получает больше всего

В Украине на рынке труда больше всего наблюдается спрос на такие вакансии как продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам. Больше всего работников ищут в Киеве и области, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

"Тенденции, которые складываются на рынке труда в текущем году, свидетельствуют о постепенном восстановлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности прежде всего в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны.

Одним из маркеров, наиболее характеризующих наличие указанных выше процессов, является рост спроса на работников соответствующих профессий", - говорится в сообщении.

Реклама:

Топ профессий по количеству имеющихся вакансий на Едином портале вакасий составили:

продавец-консультант – 15 323 вакансий;

водитель - 8 409;

менеджер по продажам – 7 350.

Также в первую десятку вошли бухгалтер, повар, инженер, врач, грузчик, швея и фармацевт.

"Максимальный размер заработной платы в предложенных вакансиях составляет: продавец-консультант – 100 тыс. грн; менеджер по продажам – 275 тыс. грн; водитель – 120 тыс. грн; бухгалтер – 107,5 тыс. грн; повар – 115 тыс. грн; инженер – 140 тыс. грн; врач – 100 тыс. грн; грузчик – 35 тыс. грн; швея – 54 тыс. грн; фармацевт – 64 тыс. грн", – добавляют в госцентре.

Реклама:

Что касается вакансий, которые работодатели представляют в Государственную службу занятости, наибольшее количество зарегистрировано в г. Киев, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Чаще всего ищут:

квалифицированных рабочих с инструментом – 21%;

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16%;

работников сферы торговли и услуг – 15%.

Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс гривен.

Также в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например: специалист по разработке компьютерных программ – 110 тыс. грн, инженер-программист – 90 тыс. грн, литейщик металлов и сплавов – 70 тыс. грн.

Читайте также: Рынок труда 2023: где сейчас самые большие зарплаты и каких специалистов ищут

Рада легализует домашних работников. Что это значит и кого это касается?