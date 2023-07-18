Деятельность по сохранению популяции лосося в РФ признали подрывающей экономику 

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации Wild Salmon Center, которая занимается вопросами сохранения тихоокеанского лосося.

Российская прокуратура посчитала, что такая деятельность будут сковывать экономиеческое развитие России, передает агентство РБК.

"Декларируемой целью организации является „сохранение тихоокеанского лосося". Фактически деятельность WSC в Российской Федерации используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России", — говорится в сообщении.

В качестве примера Генпрокуратура привела продвижение WSC идеи создания на Дальнем Востоке особо охраняемых природных территорий. Прокуроры решили, что это приведет не только к "ограничению рыбного промысла для российских промышленных компаний", но и к "блокировке газо- и нефтедобывающих отраслей на территории Сахалинской области в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц".

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В ведомстве отметили, что организация финансируется из средств частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе корпорации Google, и американскими правительственными структурами.

Напоминаем:

Центр дикого лосося (The Wild Salmon Center, WSC) - международная природоохранная организация, которая работает над защитой дикого лосося, севрюги, гольца, форели и экосистем, от которых зависят эти виды.

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Штаб-квартира находится в Портленде, штат Орегон, США.

В то же время WSC сотрудничает с общинами, бизнесом, правительствами и другими некоммерческими организациями в Японии, Британской Колумбии, США, в том числе и на Аляске. До июля 2023 года такое сотрудничество осуществлялось и с Россией.

Целью организации является защита и сохранение здоровых лососевых экосистем в северной части Тихого океана.