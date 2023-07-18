Рекордные средства от приватизации-2023 государство направляет на покрытие дефицита бюджета

Все средства, которые государство выручило в 2023 году от приватизации идут на покрытие дефицита бюджета, но впоследствии расходуются исключительно на нужды нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в комментарии ЭП.

По ее словам, в государственный бюджет с начала текущего года поступило 2 млрд гривен от приватизации государственного имущества, при этом треть, а именно 683,7 млн - в июне.

Она также отметила, что поступления от приватизации идут на покрытие дефицита государственного бюджета. Но направляются - исключительно на нужды национальной безопасности и обороны.

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По словам Пидласой, больше всего поступило средств от приватизации таких объектов: здания гостиницы "Эрмитаж" - 311 млн грн, ЕИК ГП "Укроборонресурсы" - 210 млн грн, Усть-Дунайский порт - 201 млн грн, Сторонибабский спиртзавод - 142 млн грн, ЕИК ГП "Электронмаш" - 120,8 млн грн, гостиница "Власта" - 115 млн грн.

За первое полугодие 2023 года поступления от приватизации в общий фонд государственного бюджета составили 1,8 млрд гривен, что больше на 73,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и в 6,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

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Малая приватизация в Украине во время войны побила десятилетний рекорд. По данным Фонда госимущества, 73% проданных объектов в 2023 году имели финальную ставку до 1 млн гривен.

Как утверждали в ФГИУ, в основном это были заброшенные объекты административной недвижимости в маленьких городках и селах.

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