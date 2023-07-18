Из-за непогоды без света остались 110 населенных пунктов - Минэнерго

Во вторник, 18 июля, в украинской энергосистеме отсутствует дефицит мощности, но из-за непогоды есть обесточивание в четырех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В результате прошедшего страной грозового шторма в 5 областях зафиксировано повреждение линий электропередачи. Пока остаются обесточенными 110 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.

Также в понедельник без света было 36 населенных пунктов на Волыни, сейчас все общины заживлены.

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Из-за обстрелов прифронтовых территорий обесточивались 33 населенных пункта в Донецкой области.

Без света часть абонентов в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В результате наводнения, вызванного подрывом россиянами дамбы Каховской ГЭС, без света 12,7 тысяч потребителей в Херсоне.

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Также проходит ремонтная кампания на объектах тепловой, гидро- и атомной генерации.

"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - добавили в Минэнерго.

Экономическая правда