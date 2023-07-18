Предусмотрительная Укрпочта запустила в продажу линейку товаров в честь СБУ "Кто, как не мы, сожжет мосты"

"Укрпочта" заблаговременно разработала линейку товаров в честь СБУ - футболку и стикерпаки с надписью "Кто, как не мы, сожжет мосты", и сейчас их уже можно заказать на официальном сайте почтового оператора.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

По словам Смелянского, разработку этих товаров провели заблаговременно, с расчетом запустить в день, когда на Крымском мосту в очередной раз произойдут взрывы.

"Сегодня российские паблики снова пылали, что опять Укрпочта о чем-то знала и готовила марки. Ну что-то знала, что-то не знала, об этом после победы. А пока СБУ организовывает хлопок, Укрпочта создает мерч (merchandise, англ., товар - ред.) из такого же качественного хлопка в честь СБУ! Нельзя же чтобы такой праздник и без подарков", - отметил Смелянский.

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Черную футболку с надписью "Кто, как не мы, сожжет мосты" можно предзаказать за 549 гривен. Стикерпак из 19 наклеек стоит 99 гривен.

Напоминаем:

Марку "Русский военный корабль, иди...", которая была выпущена за день до удачной атаки ВСУ на флагманский крейсер "Москва" (в результате чего последний был затоплен), признали лучшей в мире в 2022 году.

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