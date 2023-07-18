Государству не хватало 150 млрд всех внутренних ресурсов для финансирования армии. Откуда взяли деньги?

Разрыв между собранными внутренними ресурсами и потребностями на оборону в первом полугодии составил 150 миллиардов гривен, эту сумму государство профинансировало "креативным способом".

Об этом рассказал источник ЭП в правительстве, говорится в статье.

По данным собеседников в Кабинете Министров, общие государственные расходы на оборону (нельзя финансироваться средствами партнеров) за 6 месяцев 2023 года составили 1,14 трлн грн.

Поступления из всех внутренних источников (налоги, доходы Нацбанка и госкомпаний или средства от размещения ОВГЗ) за этот период составили всего 986 млрд грн.

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"Разница между собранными внутренними ресурсами и общими расходами на оборону (в размере около 150 млрд грн) была профинансирована креативным способом", – пояснил источник.

Он объяснил, что на счетах в Госказначействе хранятся средства не только государственного бюджета, но средства местных органов власти, госпредприятий, бюджетных учреждений и организаций. Именно этот ресурс правительство в ручном режиме и перераспределяет на нужды обороны.

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