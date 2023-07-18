Нефть растет из-за вероятного сокращения поставок

Цены на нефть поднялись на азиатских торгах во вторник, 18 июля, поскольку инвесторы предполагают возможное сокращение поставок нефти в США после падения на предыдущей сессии из-за более слабого, чем ожидалось, экономического роста Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть Brent подорожали на 10 центов до 78,60 долларов за баррель до 06:30 по Гринвичу.

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Цены на нефть West Texas Intermediate в США выросли на 14 центов до 74,29 долларов за баррель.

Накануне оба контракта подешевели более чем на 1,5%.

Что повлияло на цены

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Четыре опрошенных Reuters аналитики подсчитали, что запасы сырой нефти в США упали примерно на 2,3 миллиона баррелей за неделю до 14 июля.

"Слабые данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) Китая, опубликованные в понедельник, "держали осторожную крышку по ценам с некоторыми оговорками по восстановлению спроса", — отметил рыночный стратег IG в Сингапуре Джун Ронг Еп.

ВВП Китая вырос на 6,3% в годовом исчислении во втором квартале по сравнению с прогнозами аналитиков в 7,3%, поскольку его восстановление после пандемии утратило темп.

Между тем, прогнозируется, что добыча сланцевой нефти в США упадет почти до 9,40 млн баррелей в день в августе, что станет первым месячным падением с декабря 2022 года.

Однако глобальные поставки могут увеличиться благодаря возобновлению добычи на двух из трех ливийских месторождений, закрытых на прошлой неделе. Добыча была остановлена протестом против похищения бывшего министра финансов.

Экономическая правда