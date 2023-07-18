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Курс валют на 18 июля: сколько стоят доллар и евро

Вторник, 18 июля 2023, 09:51 - Анастасия Жарикова

Во вторник, 18 июля, на черном рынке доллар дешевеет, евро немного подорожал против котировок понедельника, в банках евро стабилен, доллар стало выгоднее продать.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,98 – 37,13 грн против котировок в 36,98 – 37,19 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,28 - 41,57 грн против курса 41,24 - 41,55 грн за евро в понедельник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,73 – 37,3 грн (курс на 17 июля – 36,8 – 37,3 грн);
  • Евро – 41,0 – 41,8 грн (курс на 17 июля – 41,0 – 41,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 – 37,7 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,76 – 37,55 грн;
  • Райффайзен – 36,7 – 37,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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