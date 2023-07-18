Курс валют на 18 июля: сколько стоят доллар и евро
Вторник, 18 июля 2023, 09:51 -
Во вторник, 18 июля, на черном рынке доллар дешевеет, евро немного подорожал против котировок понедельника, в банках евро стабилен, доллар стало выгоднее продать.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,98 – 37,13 грн против котировок в 36,98 – 37,19 в понедельник.
В это же время "черный" курс евро составил 41,28 - 41,57 грн против курса 41,24 - 41,55 грн за евро в понедельник.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,73 – 37,3 грн (курс на 17 июля – 36,8 – 37,3 грн);
- Евро – 41,0 – 41,8 грн (курс на 17 июля – 41,0 – 41,8 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,65 – 37,7 грн;
- Укрэксимбанк – 36,76 – 37,55 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,4 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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