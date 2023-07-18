Всемирный портовый оператор DP World внесли в список международных спонсоров войны

dp world

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Агентстве объяснили, что причиной такого решения является то, что компания из ОАЭ не только не прекращает вести бизнес с Россией, но и усиливает сотрудничество с агрессором. В частности, в прошлом месяце DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией "Росатом" о развитии Северного морского пути.

Именно Росатом контролирует временно оккупированную ЗАЭС.

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Компания DP World специализируется на логистике грузов, работе портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. DP World обрабатывает 70 млн контейнеров, которые ежегодно привозят около 70 тыс судов, и работает более чем в 69 странах на всех континентах.

После подписания соглашения с Росатомом глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что развитие Северного морского пути – это стратегический проект, который дополнительно принесет в бюджет России около 20 трлн рублей (224 млрд долл. США). Таким образом, прямо подтверждается выгода государства-террориста от сотрудничества с DP World.

"Эти дополнительные средства будут использованы россией, в том числе, для финансирования войны против Украины", - отмечает НАПК.

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Согласно заявленной информации, протяженность Северного морского пути составит более 5,6 тыс. км, от Мурманска до Владивостока вдоль побережья морей и Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Стратегическое сотрудничество компаний будет способствовать транзиту товаров в Россию в обход санкций, учитывая то, что "Росатом" на системной основе предоставляет услуги российскому ВПК, импортируя запрещенные компоненты для российских танков и авиации. Также по Северному морскому пути могут переправлять и другие нелегальные грузы и оружие.

Кроме этого, DP World активна и в Украине: в 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала ТИС в Южном порту, благодаря чему владеет достаточной информацией о состоянии отрасли морских перевозок в Украине из-за агрессии РФ. Также DP World осуществляет перевалку украинского зерна, в том числе в рамках работы "зернового коридора".

Напоминаем:

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны корпорацию Unilever, широко представленную в Украине брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove и т.д.

Экономическая правда