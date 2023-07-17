"Новая почта" планирует до конца лета открыть около 10 отделений в Германии

новая почта

Логистическая компания "Новая почта" открыла второе отделение в Берлине, до конца лета компания планирует открыть около 10 отделений Nova Post в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое отделение в Берлине расположено по адресу: г. Берлин, Osnabrücker Str. 1, 10589. Клиенты могут получить услуги с понедельника по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины - от 5 рабочих дней, пояснили в компании.

"До конца лета мы планируем открыть около 10 отделений Nova Post: в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и др.

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Кроме того, мы активно ведем переговоры с местным партнером по поводу расширения покрытия доставки в Германии за счет 7500 пунктов выдачи по всей стране. В общем имеем амбициозные планы по нашему развитию и становлению как почтового перевозчика в Германии", - заявил СЕО Nova Post в Германии Сергей Симонов.

Первое отделение Nova Post в Германии открыли в Берлине 30 июня.

"Чаще всего украинцы пересылают одежду, обувь, косметику, вкусности и книги", - добавили в компании.

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Экономическая правда