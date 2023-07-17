Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал бизнес в РФ

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Шведская компания по производству средств гигиены и здравоохранения Essity, которая, среди прочего, владеет брендами Libero, Libresse и Zewa, объявила, что завершила продажу своего бизнеса в РФ за 1,2 млрд шведских крон (почти 117 млн долл).

Об этом говорится в заявлении компании.

"Таким образом, Essity вышла из России", - заявили в Essity.

В апреле 2022 года Essity начала работу над выходом с российского рынка, а в 2022 году было проведено списание активов компании в России на сумму около 1,7 млрд шведских крон.

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"С начала войны России против Украины мы полностью сосредоточились на выходе из России. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после длительного и сложного процесса", - заявил президент и генеральный директор Essity Магнус Грот.

В 2022 году чистые продажи Essity в России составляли около 2% от общих консолидированных чистых продаж компании.

Покупателем является российская компания ООО "Новые технологии", основным владельцем которой является Игорь Шилов.

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Экономическая правда