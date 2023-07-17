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Япония намерена предложить создать глобальные запасы природного газа - Bloomberg

Понедельник, 17 июля 2023, 16:21 - Анастасия Жарикова

Япония планирует предложить создать глобальные запасы природного газа во избежание грядущего дефицита и стабилизировать цены, подобно резерву для чрезвычайных ситуаций в нефтяном секторе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, знакомых с деталями, правительство страны предложит Международному энергетическому агентству создать систему накопления газа для стран-членов. Предложение будет изложено на конференции в Токио во вторник, 18 июля.

Правительство стремится включить свое предложение по запасам газа в повестку дня встречи министров МЭА в феврале. МЭА уже требует от стран-членов, таких как США и Япония, иметь чрезвычайный резерв нефти, эквивалентный по меньшей мере 90 дням чистого импорта в чрезвычайную ситуацию, и предложение Японии направлено на создание подобной стратегии для газа.

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Агентство отмечает, что вторжение России в Украину в феврале 2022 года перевернуло газовые рынки по всему миру, вызвав рекордно высокие цены и беспокойство по безопасности поставок топлива.

Страны-члены ЕС уже имеют цели по хранению природного газа, но глобального предложения пока не существует.

Также отмечается, что хранение топлива в течение более длительного периода времени может быть сложным для азиатских стран, таких как Япония и Южная Корея, обычно хранящие его в форме испаряющегося сжиженного природного газа.

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Экономическая правда

Япония газ
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