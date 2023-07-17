В России чиновникам запретили пользоваться техникой Apple для работы – FT

getty images

Тысячам российских чиновников и государственных служащих запретили использовать iPhone и другие продукты Apple в работе, ограничения использования техники американской технологической компании усиливаются из-за подозрений в шпионаже.

Об этом сообщает Financial Times.

Министерство торговли заявило, что с понедельника запретит любое использование iPhone для "рабочих целей". Министерство цифрового развития, а также подсанкционная государственная компания "Ростех" заявили, что последуют этому примеру или уже ввели запреты.

Издание отмечает, что запрет iPhone, iPad и других устройств Apple в ведущих министерствах и учреждениях отражает растущую обеспокоенность Кремля и ФСБ по поводу всплеска шпионской деятельности спецслужб США против российских государственных учреждений.

Реклама:

"Сотрудники службы безопасности в министерствах — сотрудники ФСБ, занимающие гражданские должности, такие как заместители министров — объявили, что iPhone больше не считаются безопасными и что нужно искать альтернативы", – рассказал источник, близкий к правительственному учреждению, запретившему продукты Apple.

Через месяц после начала великой войны президент РФ Путин подписал указ, требующий от организаций, связанных с "критической информационной инфраструктурой", перейти на разработанное в России программное обеспечение до 2025 года.

Этот шаг отражал давнее желание Москвы вынудить госучреждения отказаться от иностранных технологий. Некоторые российские аналитики предположили, что нынешний указ не поможет развеять подозрения, что западные спецслужбы имеют доступ к конфиденциальной информации о деятельности российского правительства.

Реклама:

"Официальные лица действительно верят, что американцы могут использовать свое прослушивающее оборудование. ФСБ давно озабочена использованием iPhone для профессиональных контактов, но администрация президента и другие чиновники выступали против [ограничений] просто потому, что им нравились iPhone", - рассказал эксперт российских служб безопасности и разведки Андрей Солдатов.

Подобные запреты уже действуют или собираются вступить в действие в министерствах финансов, энергетики и других государственных органах.

В частности, запрет Минторга распространяется на переписку по электронной почте, связанную с трудовой деятельностью, этого соблюдаются и другие министерства.

Другой собеседник издания, близкий к одному из министерств, рассказал, что специалисты IТ-департамента сообщают, когда кто-то открывает свою рабочую электронную почту из iPhone.

Представитель Ростеха сообщил Financial Times, что ограничения касаются всех устройств Apple. Но их использование в личных целях все же разрешено.

"Все жалуются, что это неудобно и приходится носить с собой еще один телефон или планшет", - добавил источник.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации президента России получили указание до конца марта заменить телефоны iPhone смартфонами других марок и с другой операционной системой.

Экономическая правда