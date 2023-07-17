Украинский бизнес улучшил ожидания относительно уровня девальвации гривны и инфляции - опрос НБУ

Руководители украинских компаний, которые во II квартале 2023 года приняли участие в традиционном опросе Национального банка относительно деловых ожиданий предприятий, улучшили свои ожидания относительно уровня девальвации гривны и инфляции в Украине следующие 12 месяцев.

Опрос обнародован на сайте НБУ.

Как показал опрос, ожидания относительно уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться. Так, среднее значение обменного курса, на которое респонденты ожидают следующие 12 месяцев, составляет 40.43 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 42.18 грн/долл. США).

44.3% респондентов (по сравнению с 19.7% в I квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США.

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Улучшились и инфляционные ожидания. Во II квартале 2023 года ожидаемая годовая инфляция составила 15.7% по сравнению с 20.7% в предыдущем квартале. 46.6% опрошенных предприятий считают, что инфляция в следующие 12 месяцев не превысит 15.3%.

По мнению 88.4% респондентов, наиболее весомым проинфляционным фактором остаются военные действия. Зато несколько ослабло влияние "курсового фактора" и "затрат на производство".