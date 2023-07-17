Эрдоган прокомментировал выход РФ из "зерновой сделки" и анонсировал разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки" и поговорит с ним об этом.

Его слова приводят турецкие СМИ, в частности, CNN Turk и Anadolu, сообщает "Европейская правда".

В комментарии СМИ перед рабочей поездкой Эрдоган сказал, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

"Я верю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжал функционировать", – сказал Эрдоган.

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Он добавил, что планирует телефонный разговор с Путиным, чтобы "не ждать до августа", когда ожидается личный визит лидера РФ в Турцию.

Напоминаем:

Днем 17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия сегодня официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражениях против продолжения Черноморской зерновой инициативы.

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В последнее время Россия регулярно угрожала не продлевать действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Впоследствии в Кремле опровергли заявления турецкого президента.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.