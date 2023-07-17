При поддержке Канады на Львовщине откроют первый кооперативный молокоперерабатывающий завод

В селе Утишков Красненской территориальной общины Львовской области 18 июля запустят в эксплуатацию первый кооперативный молокоперерабатывающий завод "Набил".

Об этом сообщил председатель Золочевского районного совета Орест Кавецкий.

Проект воплотили в жизнь благодаря финансовой поддержке правительства Канады и местных производителей молока в рамках программы "Развитие молочного бизнеса в Украине".

Официальное открытие завода запланировано на вторник, 18 июля.

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Мощность предприятия позволяет переработать 25 тыс. л сырья за одну смену с возможностью увеличения мощности до 75 тыс. л.

Завод будет производить широкий ассортимент молочных продуктов, в частности фасованное пастеризованное молоко, мягкие сыры, кефир, сметану, масло и йогурты.

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Завод начали строить в 2021 году.

Планируется, что собственный молокозавод поможет решить проблему низкой закупочной цены, на которую постоянно жалуются фермеры. Скооперировавшись, мелкие фермеры и средние хозяйства после его запуска смогут самостоятельно определять цену молока и влиять на качество готовой продукции.

Учредителем и владельцами молокоперерабатывающего завода "Набил" является кооперативное объединение "Равноправие", молочные кооперативы и молочные фермеры Львовщины. В состав кооперативов входят молочные фермерские хозяйства в основном со Львовщины, по одному хозяйству есть с Тернопольщины и Ивано-Франковщины.

Средства на строительство завода предоставило правительство Канады - около 1 млн канадских долларов (22 млн грн). Это около 80% от стоимости завода, остальные должны составлять инвестиции от производителей молока.

Кроме этого, финансово поддержала создание предприятия Львовская ОВА, канадский фонд "Сокодеви", канадский кооператив AGROPUR, украинско-швейцарская программа FiBL и молочные фермеры области.