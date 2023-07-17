17 июля на территории столицы введен тепловой режим

В Киеве введен так называемый "тепловой режим", который предусматривает ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу", - говорится в сообщении

В полиции предупреждают, что время действия ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

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Главная цель этих мероприятий - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Киеве 17 июля достигнет +30,+32 градуса по Цельсию.