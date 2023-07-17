Все разделы
Укр / Рус

17 июля на территории столицы введен тепловой режим

Понедельник, 17 июля 2023, 11:46

В Киеве введен так называемый "тепловой режим", который предусматривает ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу", - говорится в сообщении

В полиции предупреждают, что время действия ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

Реклама:

Главная цель этих мероприятий - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Киеве 17 июля достигнет +30,+32 градуса по Цельсию.

авто Киев
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Nissan отзовет около 1,38 миллиона авто из Европы, США и Японии 15 июля 2023, 14:55
Японский производитель грузовиков Isuzu Motors ушел с рынка РФ – СМИ 14 июля 2023, 10:24
Будущим водителям разрешили самостоятельно учить теорию для сдачи экзамена на права 13 июля 2023, 18:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте